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Глава МИД Китая расскажет о коронавирусе на конференции в Мюнхене
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РИА Новости

Глава МИД Китая расскажет о коронавирусе на конференции в Мюнхене

10:46 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И с 13 по 15 февраля посетит Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, главной темой его выступления станет борьба с коронавирусом, заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"По приглашению немецкой стороны министр иностранных дел Китая Ван И посетит Германию 13-15 февраля для участия в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности и Пятом китайско-германском стратегическом диалоге по вопросам дипломатии и безопасности", - сообщил дипломат.
По его словам, "Мюнхенская конференция по безопасности является важным международным форумом в области дипломатии и стратегической безопасности, где министр иностранных дел Ван И выступит речью в ответ на повышенное внимание со стороны международного сообщества".
"Он сообщит об усилиях и результатах китайского правительства и народа в борьбе с распространением нового типа коронавируса, (а также заявит – ред.) о необходимости продвигать международное сотрудничество для противостояния эпидемии. Мы надеемся, что сможем добиться более глубокого понимания и всесторонней поддержки со стороны международного сообщества", - сообщил Гэн Шуан.
Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет в Баварии 14-16 февраля.
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Распространение нового коронавирусаВан И (политик)Мюнхенская конференция по безопасностиКитайВ мире
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