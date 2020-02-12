Калининградские власти: электронные визы должны быть бесплатными

КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости. Электронные визы для посещения Калининградской области, которые с 1 июля 2019 года выдаются гражданам 53 стран для однократного въезда, должны оставаться бесплатными, считает губернатор региона Антон Алиханов.
Ранее такой же порядок выдачи электронных виз был введен на Дальнем Востоке. С 1 октября оформить такую визу можно для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России. Сообщалось, что они могут стать для иностранцев платными.
2 декабря 2019, 13:19ТуризмПочти 60 тысяч иностранцев приехали в Калининград по электронным визам
"Вопрос платности или бесплатности электронной визы нерешенный, на наш взгляд. Вместе с Владивостоком, с Юрием Петровичем Трутневым, я уже на эту тему разговаривал, мы будем настаивать на том, что с учетом нашей специфики, отдаленности и одного, и другого региона, будем все-таки просить, чтобы для этих территорий принцип бесплатности был сохранен", - сказал РИА Новости Алиханов.
По данным регионального правительства, в декабре на получение электронных виз было подано почти 80 тысяч заявок из 50 стран. Въехали в Калининградскую область более 66 тысяч иностранных граждан. Большинство гостей - 43% - жители Литвы, 20% - Латвии, 16% приехали из Польши, 13% из Германии.
"Например, для какого-нибудь студента из Хельсинки вопрос платить 50 евро консульского сбора и ехать в Калининград, или не платить и ехать, условно говоря, в Копенгаген, это иногда решающее значение имеет. Не у всех эти 50 евро укладываются в порог принятия решения, для некоторых это серьезная сумма", - добавил Алиханов.
Электронная виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, она действительна в течение 30 дней, выдается с туристической, деловой и гуманитарной целью. Въезд на другие территории РФ с этой визой невозможен. Для получения электронной визы иностранному гражданину необходимо заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД России.