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РИА Наука
2020-02-12T10:39+0300
https://ria.ru/20200212/1564581397.html
На долю Байконура в 2020 году выпадет 18 пусков, заявил Рогозин
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РИА Новости

На долю Байконура в 2020 году выпадет 18 пусков, заявил Рогозин

10:39 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Около 18 пусков планируется провести с космодрома Байконур в 2020 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Российские ракеты-носители стартуют с космодромов Байконур (арендуется Россией у Казахстана), Плесецк и Восточный, а также с космодрома Куру во Французской Гвиане. С Байконура уже проведен один пуск в этом году.
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"С Байконура, по предварительному плану, около 18 пусков на этот год... Четыре космодрома будут работать в полный рост, но Байконур будет загружен больше всех", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
В конце декабря сообщалось, что в 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с Байконура, Восточного, Плесецка и Куру.
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РИА НаукаБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Дмитрий РогозинРоссия
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