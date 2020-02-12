На долю Байконура в 2020 году выпадет 18 пусков, заявил Рогозин

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Около 18 пусков планируется провести с космодрома Около 18 пусков планируется провести с космодрома Байконур в 2020 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Российские ракеты-носители стартуют с космодромов Байконур (арендуется Россией у Казахстана), Плесецк и Восточный, а также с космодрома Куру во Французской Гвиане. С Байконура уже проведен один пуск в этом году.

"С Байконура, по предварительному плану, около 18 пусков на этот год... Четыре космодрома будут работать в полный рост, но Байконур будет загружен больше всех", - сказал Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".