Посол Индонезии: АСЕАН и Россия могут усилить работу в ряде сфер

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россия могут в ближайшие пять лет активизировать сотрудничество в ряде сфер, таких как кибербезопасность и так называемые "умные города", заявил РИА Новости посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.
Как отметил Суприяди, сейчас разрабатывается план действий АСЕАН на 2021-2025 годы.
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"Множество программ были реализованы, некоторые из них реализуются между Россией и АСЕАН в настоящее время", - заявил Суприяди, отвечая на вопрос о сферах, в которых сотрудничество между Россией и АСЕАН может быть активизировано.
По словам посла, речь идет о сотрудничестве в таких сферах, как борьба с терроризмом, кибербезопасность, информационные технологии, а также ликвидация последствий стихийных бедствий. Особенно посол подчеркнул сферу так называемых "умных городов". Он отметил, что эта тема обсуждалась на прошедшем в 2018 году саммите Россия-АСЕАН в Сингапуре.
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