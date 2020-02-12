Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T10:33+0300
https://ria.ru/20200212/1564581244.html
Посол Индонезии: АСЕАН и Россия могут усилить работу в ряде сфер
https://cdn22.img.ria.ru/images/155705/16/1557051602_0:0:3285:1849_1036x0_80_0_0_4f4c77069efd1a0af7df214caced94f1.jpg
РИА Новости

Посол Индонезии: АСЕАН и Россия могут усилить работу в ряде сфер

10:33 12.02.2020
118
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкФлажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Флажки стран-участниц встречи министров иностранных дел Россия-АСЕАН. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россия могут в ближайшие пять лет активизировать сотрудничество в ряде сфер, таких как кибербезопасность и так называемые "умные города", заявил РИА Новости посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.
Как отметил Суприяди, сейчас разрабатывается план действий АСЕАН на 2021-2025 годы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
3 февраля, 18:28
Лавров обсудил с генсеком АСЕАН региональное сотрудничество
"Множество программ были реализованы, некоторые из них реализуются между Россией и АСЕАН в настоящее время", - заявил Суприяди, отвечая на вопрос о сферах, в которых сотрудничество между Россией и АСЕАН может быть активизировано.
По словам посла, речь идет о сотрудничестве в таких сферах, как борьба с терроризмом, кибербезопасность, информационные технологии, а также ликвидация последствий стихийных бедствий. Особенно посол подчеркнул сферу так называемых "умных городов". Он отметил, что эта тема обсуждалась на прошедшем в 2018 году саммите Россия-АСЕАН в Сингапуре.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
3 февраля, 13:00
Россия считает АСЕАН надежным партнером, заявил Лавров
300000
Обсудить 0
Вахид Суприяди (посол Индонезии в Москве)Экономическое сообщество АСЕАНРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
Авиабаза Кант в Киргизии
Совфед ратифицировал протокол об использовании БПЛА на базе в Киргизии
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
Посол России в КНДР Александр Мацегора
У России нет данных о новом стратегическом оружии КНДР, заявил посол
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила предложение по поправке к Конституции о Госсовете
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Россия надеется возобновить диалог по антитеррору с Францией
Уборка урожая
Валовая сельскохозяйственная продукция в Татарстане выросла на 3%
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доходы бюджета Поморья в 2019 году выросли на 17%
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств
Студия радио Sputnik в Таллине
МИД: ситуация вокруг Sputnik Эстония не получила должной реакции ЕП
Клавиатура компьютера
В Ростовской области выросло число выявленных киберпреступлений
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи. 26 апреля 2017
Минниханов призвал активнее продвигать за рубеж халяльную продукцию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро приказал создать в Венесуэле авиаконструкторское бюро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния