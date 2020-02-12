Посол Индонезии: АСЕАН и Россия могут усилить работу в ряде сфер

Как отметил Суприяди, сейчас разрабатывается план действий АСЕАН на 2021-2025 годы.

"Множество программ были реализованы, некоторые из них реализуются между Россией и АСЕАН в настоящее время", - заявил Суприяди, отвечая на вопрос о сферах, в которых сотрудничество между Россией и АСЕАН может быть активизировано.