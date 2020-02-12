В Тибете выздоровел единственный больной коронавирусом

ПЕКИН, 12 фев - РИА Новости. Единственный зараженный новым типом коронавируса в Тибетском автономном районе Китая выздоровел и в среду был выписан из больницы, сообщает Центральное телевидение Китая.
Мужчина по фамилии Чжан прошел интенсивное лечение в Третьей народной больнице Тибетского автономного района, которую он покинул в среду около 14.00 (9.00 мск). Таким образом, Тибет вновь стал единственным регионом страны, свободным от коронавируса, других подтвержденных случаев заражения здесь не выявлено.
Мужчина на поезде приехал в Лхасу 24 января из района Учан города Ухань, 25 января он почувствовал недомогание и обратился в местную больницу, где его взяли под медицинское наблюдение, а 29 января у него подтвердился диагноз коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Оба заболевших в РФ уже выписаны.