В Тибете выздоровел единственный больной коронавирусом

Мужчина на поезде приехал в Лхасу 24 января из района Учан города Ухань, 25 января он почувствовал недомогание и обратился в местную больницу, где его взяли под медицинское наблюдение, а 29 января у него подтвердился диагноз коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Оба заболевших в РФ уже выписаны.