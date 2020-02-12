В Брянске маршрутка столкнулась со скорой

"В результате столкновения машины "скорой помощи" и маршрутного такси пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.

Позднее он уточнил, что два человека пострадали в "скорой помощи", еще трое - в автобусе. "Госпитализирован один человек в состоянии средней тяжести", - добавил собеседник агентства.