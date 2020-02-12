Tesla возобновила производство в Шанхае несмотря на коронавирус

Шанхайские Model 3 в базовой комплектации стоят 323 тысяч 800 юаней (46,9 тысяч долларов), а с учетом правительственных субсидий – 299 тысяч 50 юаней (43,3 тысяч долларов). Напомним, что в декабре минувшего года китайское правительство объявило, что будет субсидировать продажи Tesla Model 3, произведенных на фабрике в Шанхае. Эти произведенные в Китае американские авто на электрическом ходу включены в список субсидирования электромобилей, опубликованный министерством промышленности и информационных технологий КНР. Впрочем, действовать субсидии будут всего лишь год. Субсидии на производство любых электромобилей в КНР будут полностью отменены к концу 2020-го.