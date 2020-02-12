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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-12T10:18+0300
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Tesla возобновила производство в Шанхае несмотря на коронавирус
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РИА Новости

Tesla возобновила производство в Шанхае несмотря на коронавирус

10:18 12.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Автопроизводитель Tesla подал пример оптимизма промышленникам, возобновив на этой неделе производство на своей "Гигафабрике" в китайском Шанхае несмотря на распространение коронавируса.
Продажи автомобилей Tesla китайского производства стартовали 7 января. Однако 29 января компания объявила, что по просьбе властей вынуждена приостановить производство в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
"Гигафабрика" в Шанхае возобновила производство седанов Model 3. В будущем на этом предприятии будет организовано производство "паркетников" Model Y.
Шанхайские Model 3 в базовой комплектации стоят 323 тысяч 800 юаней (46,9 тысяч долларов), а с учетом правительственных субсидий – 299 тысяч 50 юаней (43,3 тысяч долларов). Напомним, что в декабре минувшего года китайское правительство объявило, что будет субсидировать продажи Tesla Model 3, произведенных на фабрике в Шанхае. Эти произведенные в Китае американские авто на электрическом ходу включены в список субсидирования электромобилей, опубликованный министерством промышленности и информационных технологий КНР. Впрочем, действовать субсидии будут всего лишь год. Субсидии на производство любых электромобилей в КНР будут полностью отменены к концу 2020-го.
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Россия-Китай: ГлавноеTeslaКитайШанхай
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