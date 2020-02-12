Комитет ГД поддержал законопроект об индексации пенсий опекунов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов.
Как пояснял ранее глава фракции ЕР, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.
Законопроектом восстанавливается индексация пенсий для опекунов-пенсионеров, которые получают "заработную плату" за свою работу в качестве опекунов.
Как ранее сообщал журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, правительственная комиссия также дала положительное заключение на законопроект.