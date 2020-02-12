Комитет ГД поддержал законопроект об индексации пенсий опекунов

Как пояснял ранее глава фракции ЕР, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.