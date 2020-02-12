Полиция ищет женщину, которая оставила ребенка в переходе в Москве

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ищут женщину, которая оставила ребенка в переходе рядом Сотрудники правоохранительных органов ищут женщину, которая оставила ребенка в переходе рядом со станцией метро "Парк Победы" , мальчик находится в больнице имени Сперанского, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Ранее в пресс-службе московского метро сообщили РИА Новости, что сотрудники метрополитена нашли ребёнка в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы".

"Ребенок находится в (больнице - ред.) Сперанского, это мальчик. Камеры зафиксировали женщину, ведется розыск", - сообщила Ярославская.

Следственные органы начали проверку по данному факту, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами по факту обнаружения младенца на западе столицы проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы жители столицы обнаружили на снегу мальчика, на вид двух-трех месяцев. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.