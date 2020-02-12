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Полиция ищет женщину, которая оставила ребенка в переходе в Москве
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РИА Новости

Полиция ищет женщину, которая оставила ребенка в переходе в Москве

10:15 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов ищут женщину, которая оставила ребенка в переходе рядом со станцией метро "Парк Победы", мальчик находится в больнице имени Сперанского, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
Ранее в пресс-службе московского метро сообщили РИА Новости, что сотрудники метрополитена нашли ребёнка в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы".

"Ребенок находится в (больнице - ред.) Сперанского, это мальчик. Камеры зафиксировали женщину, ведется розыск", - сообщила Ярославская.

Логотип московского метро
09:27
Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
Следственные органы начали проверку по данному факту, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами по факту обнаружения младенца на западе столицы проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.
По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы жители столицы обнаружили на снегу мальчика, на вид двух-трех месяцев. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - добавила Иванова. В частности, устанавливаются родственники мальчика.
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Ольга ЯрославскаяЮлия ИвановаМоскваРоссияПроисшествия
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