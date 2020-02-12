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Росздравнадзор призвал не скупать массово медицинские маски в Приморье
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РИА Новости

Росздравнадзор призвал не скупать массово медицинские маски в Приморье

10:13 12.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки продает медицинские маски
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Управление Росздравнадзора в Приморье призывает местных жителей не скупать массово медицинские маски, чтобы не было дефицита этих защитных изделий в крае, сообщает правительство региона.
Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении китайского коронавируса по миру. На прошлой неделе власти сообщали, что жители Приморья жалуются на нехватку защитных медицинских масок, в достаточном количестве они есть только в двух крупных сетях края.
"Небольшие аптеки не всегда оказываются готовыми к такому росту продаж и не успевают размещать заказы на новые партии у оптовых поставщиков или производителей. А у некоторых крупных представителей бизнеса возникают трудности с оперативным перераспределением запасов внутри сети. Мы призываем не скупать массово медицинские маски – это вызывает ажиотажный спрос и может действительно привести к их дефициту", – отметила глава территориального управления Росздравнадзора Наталья Двуреченская, чьи слова приводятся в сообщении.
По словам Двуреченской, все случаи, когда была зафиксирована нехватка масок в рознице, объясняются ажиотажным спросом от населения, особенно во Владивостоке. Сейчас в больницах Приморья в запасе есть более 530 тысяч защитных масок, дефицита этих изделий нет. В аптеках есть около 260 тысяч средств защиты. В ближайшее время ожидается очередная поставка в 220 тысяч штук.
"Чтобы исключить дефицит изделий, правительство Приморья готовит обращение к крупным российским производителям медицинской продукции о рассмотрении заказов учреждений здравоохранения и аптек Приморья в первоочередном порядке", - отмечают власти.
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Власти Китая призвали население разумно использовать маски
В Приморье работает горячая линия, куда жители региона могут сообщать о нехватке масок и лекарств в аптеках, а также о повышении цен. За прошлую неделю на телефон поступило 14 обращений: три о завышении цен на медицинские маски, 11 об отсутствии их в аптеках.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Оба заболевших в РФ уже выписаны.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайРоссияУханьОбщество
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