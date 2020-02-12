Росздравнадзор призвал не скупать массово медицинские маски в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Управление Управление Росздравнадзора в Приморье призывает местных жителей не скупать массово медицинские маски, чтобы не было дефицита этих защитных изделий в крае, сообщает правительство региона.

Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении китайского коронавируса по миру. На прошлой неделе власти сообщали, что жители Приморья жалуются на нехватку защитных медицинских масок, в достаточном количестве они есть только в двух крупных сетях края.

"Небольшие аптеки не всегда оказываются готовыми к такому росту продаж и не успевают размещать заказы на новые партии у оптовых поставщиков или производителей. А у некоторых крупных представителей бизнеса возникают трудности с оперативным перераспределением запасов внутри сети. Мы призываем не скупать массово медицинские маски – это вызывает ажиотажный спрос и может действительно привести к их дефициту", – отметила глава территориального управления Росздравнадзора Наталья Двуреченская, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам Двуреченской, все случаи, когда была зафиксирована нехватка масок в рознице, объясняются ажиотажным спросом от населения, особенно во Владивостоке. Сейчас в больницах Приморья в запасе есть более 530 тысяч защитных масок, дефицита этих изделий нет. В аптеках есть около 260 тысяч средств защиты. В ближайшее время ожидается очередная поставка в 220 тысяч штук.

"Чтобы исключить дефицит изделий, правительство Приморья готовит обращение к крупным российским производителям медицинской продукции о рассмотрении заказов учреждений здравоохранения и аптек Приморья в первоочередном порядке", - отмечают власти.

В Приморье работает горячая линия, куда жители региона могут сообщать о нехватке масок и лекарств в аптеках, а также о повышении цен. За прошлую неделю на телефон поступило 14 обращений: три о завышении цен на медицинские маски, 11 об отсутствии их в аптеках.