Более 300 заявок подано в Москве на участие в проекте "Музыка в метро"

Исполнитель проекта "Музыка в метро" во время прослушивания

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отборочный этап нового сезона проекта "Музыка в метро" преодолел отметку в 300 заявок за две недели, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было подано только 96 заявок. Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету-заявку на сайте music.mosmetro.ru до 22 марта", - говорится в сообщении.

Отбор проходит в несколько этапов. Сначала эксперты оценивают качество материала, затем, во время живых прослушиваний, жюри оценивает технику и качество исполнения, а также визуальную подачу. Уточняется, что конкурсантов есть три минуты на выступление.

В состав жюри входят представители Московского продюсерского центра, преподаватели музыкального училища имени Гнесиных и Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, а также звезды шоу-бизнеса и продюсеры. В роли членов жюри успели побывать Виктория Дайнеко, Manizha, Кирилл Рихтер и Владимир Левкин.