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Более 300 заявок подано в Москве на участие в проекте "Музыка в метро"
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РИА Новости

Более 300 заявок подано в Москве на участие в проекте "Музыка в метро"

11:17 12.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИсполнитель проекта "Музыка в метро" во время прослушивания
Исполнитель проекта Музыка в метро во время прослушивания
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отборочный этап нового сезона проекта "Музыка в метро" преодолел отметку в 300 заявок за две недели, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИсполнители проекта "Музыка в метро" во время прослушивания
Исполнители проекта Музыка в метро во время прослушивания
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Исполнители проекта "Музыка в метро" во время прослушивания
"Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было подано только 96 заявок. Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету-заявку на сайте music.mosmetro.ru до 22 марта", - говорится в сообщении.
Отбор проходит в несколько этапов. Сначала эксперты оценивают качество материала, затем, во время живых прослушиваний, жюри оценивает технику и качество исполнения, а также визуальную подачу. Уточняется, что конкурсантов есть три минуты на выступление.
В состав жюри входят представители Московского продюсерского центра, преподаватели музыкального училища имени Гнесиных и Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, а также звезды шоу-бизнеса и продюсеры. В роли членов жюри успели побывать Виктория Дайнеко, Manizha, Кирилл Рихтер и Владимир Левкин.
"Музыка в метро" — проект, созданный Московским метрополитеном совместно городским с департаментом при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. Проект дает возможность пассажирам послушать качественные живые выступления, а музыкантам — заявить о себе и найти новых поклонников.
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КультураМузыкаНовости культурыВиктория ДайнекоМосковский метрополитен
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