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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-02-12T10:12+0300
https://ria.ru/20200212/1564580356.html
Власти района в Югре на год освободят ветеранов от оплаты "коммуналки"
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РИА Новости

Власти района в Югре на год освободят ветеранов от оплаты "коммуналки"

10:12 12.02.2020
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© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 фев - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО освободят участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла от оплаты жилищно-коммунальных услуг, вывоза мусора и взносов на капремонт в 2020 году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Мы в Сургутском районе освободим ветеранов от уплаты жилищно-коммунальных услуг. Таков наш вклад в Год памяти и славы... В течение всего 2020 года 68 участникам боевых действий и труженикам тыла просто не будут начислять плату за ЖКУ. Также с них не будут брать взносы за капремонт и за обращение с ТКО", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
По его словам, коммунальные организации, управляющие компании, энергосбытовые предприятия и окружной оператор по обращению с отходами стали партнерами этого социального проекта, который получил название "Поколению Победителей".
"Также мы спишем все долги 68 ветеранам, которые у них были на 1 января 2020 года. Это порядка 300 тысяч рублей... Вместо платежек фронтовики Сургутского района будут получать поздравления с Победой. Эти мероприятия не будут стоить жителям ни копейки - все за счет участников акции. И знаете что? Никто из партнеров не отказал", - отметил Трубецкой.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
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Глава района также подчеркнул, что в год 75-летия Победы муниципалитет вручит 71 ветерану юбилейные медали.
"Забота о ветеранах, о которой постоянно говорят президент РФ Владимир Путин и губернатор Югры Наталья Комарова, является нашим долгом перед этими героическими людьми. Благодаря им сегодня мы живем а наша страна развивается", - пояснил Трубецкой РИА Новости.
Кроме того, планируется отреставрировать 23 воинских захоронения и 14 надгробий, установить новые памятные знаки в четырех поселениях и выполнить ремонт в квартирах 19 ветеранов, добавил Трубецкой.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваСургутский район
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