Власти района в Югре на год освободят ветеранов от оплаты "коммуналки"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 фев - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО освободят участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла от оплаты жилищно-коммунальных услуг, вывоза мусора и взносов на капремонт в 2020 году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Мы в Сургутском районе освободим ветеранов от уплаты жилищно-коммунальных услуг. Таков наш вклад в Год памяти и славы... В течение всего 2020 года 68 участникам боевых действий и труженикам тыла просто не будут начислять плату за ЖКУ. Также с них не будут брать взносы за капремонт и за обращение с ТКО", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.

По его словам, коммунальные организации, управляющие компании, энергосбытовые предприятия и окружной оператор по обращению с отходами стали партнерами этого социального проекта, который получил название "Поколению Победителей".

"Также мы спишем все долги 68 ветеранам, которые у них были на 1 января 2020 года. Это порядка 300 тысяч рублей... Вместо платежек фронтовики Сургутского района будут получать поздравления с Победой. Эти мероприятия не будут стоить жителям ни копейки - все за счет участников акции. И знаете что? Никто из партнеров не отказал", - отметил Трубецкой.

Глава района также подчеркнул, что в год 75-летия Победы муниципалитет вручит 71 ветерану юбилейные медали.

"Забота о ветеранах, о которой постоянно говорят президент РФ Владимир Путин и губернатор Югры Наталья Комарова , является нашим долгом перед этими героическими людьми. Благодаря им сегодня мы живем а наша страна развивается", - пояснил Трубецкой РИА Новости.