Политолог оценил публикацию Пентагоном данных об активности ВМФ России

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Публикацией данных об активности российского военно-морского флота Пентагон пытается обосновать растущие расходы на оборону, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"США принимает самый грандиозный военный бюджет за всю историю человечества и это должно иметь какие-то основания, никто на США не нападает, никаких явных угроз ведущей военной державе в мире не существует", - цитирует эксперта РЕН ТВ.
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По словам Шаповалова, действия американского оборонного ведомства направлены на эскалацию напряженности в мире.
"Соединенные Штаты последовательно выходят из договоров, сдерживающих опасность ядерного конфликта и здесь тоже нужно обоснование, почему это происходит", - заключил он.
Ранее в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. В ведомстве пришли к выводу, что Москва и Пекин наращивают интенсивность своих морских операций.
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