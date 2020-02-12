Политолог оценил публикацию Пентагоном данных об активности ВМФ России

"Соединенные Штаты последовательно выходят из договоров, сдерживающих опасность ядерного конфликта и здесь тоже нужно обоснование, почему это происходит", - заключил он.

Ранее в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. В ведомстве пришли к выводу, что Москва и Пекин наращивают интенсивность своих морских операций.