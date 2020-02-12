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Политолог оценил публикацию Пентагоном данных об активности ВМФ России
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РИА Новости

Политолог оценил публикацию Пентагоном данных об активности ВМФ России

10:08 12.02.2020 (обновлено: 11:30 12.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКорабли Балтийского флота
Корабли Балтийского флота
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Публикацией данных об активности российского военно-морского флота Пентагон пытается обосновать растущие расходы на оборону, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"США принимает самый грандиозный военный бюджет за всю историю человечества и это должно иметь какие-то основания, никто на США не нападает, никаких явных угроз ведущей военной державе в мире не существует", - цитирует эксперта РЕН ТВ.
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По словам Шаповалова, действия американского оборонного ведомства направлены на эскалацию напряженности в мире.
"Соединенные Штаты последовательно выходят из договоров, сдерживающих опасность ядерного конфликта и здесь тоже нужно обоснование, почему это происходит", - заключил он.
Ранее в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. В ведомстве пришли к выводу, что Москва и Пекин наращивают интенсивность своих морских операций.
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Владимир ШаповаловВМС КитаяМинистерство обороны СШАКитайРоссияСШАВМФ РФВ мире
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