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В Госдуму внесли законопроект о продлении до 2024 года действия ЕНВД
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о продлении до 2024 года действия ЕНВД

10:08 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заксобрание Еврейской автономной области внесло в Госдуму законопроект о продлении на три года - до 1 января 2024 года - действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Разработчики обращают внимание, что сегодня ЕНВД по России занимает второе место по размеру налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ среди спецрежимов налогообложения. И прекращение действия этого налогового режима с 2021 года, как предусмотрено действующим законодательством, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов, указывают они.
По данным из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 января 2019 года в России осуществляли деятельность чуть более 6 миллионов субъектов МСП. Из них, по данным ФНС России, по итогам 2018 года около 2 миллионов, или 34,3%, представили налоговые декларации по ЕНВД. "Приведенные цифры свидетельствуют о востребованности данного режима налогообложения среди малого бизнеса", - отмечают региональные законодатели.
Наиболее близкая по механизму применения к ЕНВД патентная система налогообложения, по их мнению, имеет ряд несовершенств, препятствующих переходу на данную систему, и требует доработки. "В частности, патентная система не позволяет индивидуальному предпринимателю без наемных работников снижать размер налоговых платежей на размер страховых взносов. Платежи от этой системы поступают в местные бюджеты, а устанавливают размер потенциального дохода представительные органы власти субъектов РФ", - отмечают разработчики.
Здание Государственной Думы РФ
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