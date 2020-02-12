В Госдуму внесли законопроект о продлении до 2024 года действия ЕНВД

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заксобрание Еврейской автономной области внесло в Заксобрание Еврейской автономной области внесло в Госдуму законопроект о продлении на три года - до 1 января 2024 года - действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Разработчики обращают внимание, что сегодня ЕНВД по России занимает второе место по размеру налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ среди спецрежимов налогообложения. И прекращение действия этого налогового режима с 2021 года, как предусмотрено действующим законодательством, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов, указывают они.

По данным из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 января 2019 года в России осуществляли деятельность чуть более 6 миллионов субъектов МСП. Из них, по данным ФНС России, по итогам 2018 года около 2 миллионов, или 34,3%, представили налоговые декларации по ЕНВД. "Приведенные цифры свидетельствуют о востребованности данного режима налогообложения среди малого бизнеса", - отмечают региональные законодатели.