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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T10:07+0300
https://ria.ru/20200212/1564580071.html
В Сирии при январских обстрелах погибли более 150 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564531859_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_ece5b687638007da03773f77f3b3c6a9.jpg
РИА Новости

В Сирии при январских обстрелах погибли более 150 человек

10:07 12.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкГород Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков
Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 150 мирных жителей погибли в январе при обстрелах со стороны террористов "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и их приспешников в Сирии, следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
"Активизация террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и союзных ей формирований фактически сорвала усилия России и Сирии, направленные на снижение напряженности в данном районе. В результате обстрелов боевиков только в январе погибло более 150 мирных жителей", - говорится в релизе.
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По словам Начальника национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа, боевики перекрыли дороги к трем пунктам пропуска в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, чтобы заблокировать выход мирных жителей через организованные Россией и Сирией гуманитарные коридоры.
"В ответ на постоянные провокации террористов подразделения сирийской армии были вынуждены предпринять действия с целью обеспечения безопасности подконтрольной правительству территории", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе отступления террористов в распоряжение армии САР попали оставленные боевиками боеприпасы, техника, вооружение, в том числе, западного производства, что "свидетельствует о непрекращающейся поддержке боевиков из-за рубежа".
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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