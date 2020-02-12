В Сирии при январских обстрелах погибли более 150 человек

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 150 мирных жителей погибли в январе при обстрелах со стороны террористов "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и их приспешников в Более 150 мирных жителей погибли в январе при обстрелах со стороны террористов "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и их приспешников в Сирии , следует из совместного заявления межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

"Активизация террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и союзных ей формирований фактически сорвала усилия России и Сирии, направленные на снижение напряженности в данном районе. В результате обстрелов боевиков только в январе погибло более 150 мирных жителей", - говорится в релизе.

По словам Начальника национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа, боевики перекрыли дороги к трем пунктам пропуска в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама, чтобы заблокировать выход мирных жителей через организованные Россией и Сирией гуманитарные коридоры.

"В ответ на постоянные провокации террористов подразделения сирийской армии были вынуждены предпринять действия с целью обеспечения безопасности подконтрольной правительству территории", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе отступления террористов в распоряжение армии САР попали оставленные боевиками боеприпасы, техника, вооружение, в том числе, западного производства, что "свидетельствует о непрекращающейся поддержке боевиков из-за рубежа".