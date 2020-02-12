Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра, следует из проекта Минтранса, опубликованного на портале правовых актов.
Это станет возможно, если ТО проводился с нарушениями либо не проводился совсем.
При аннулировании инспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора к ответственности.
Инициатива вступит в силу 8 июня одновременно с новым законом о техосмотре.
Изменения позволят исключить возможность незаконной покупки диагностической карты.