Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники . Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра, следует из проекта Минтранса, опубликованного на портале правовых актов.

Это станет возможно, если ТО проводился с нарушениями либо не проводился совсем.

При аннулировании инспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора к ответственности.

Инициатива вступит в силу 8 июня одновременно с новым законом о техосмотре.