В ГД оценили идею об обмене воды для Крыма на уступки по Донбассу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия не пойдет на политические уступки Россия не пойдет на политические уступки Украине из-за воды для Крыма, проблему водоснабжения республики Москва готова решать с Киевом только за деньги, считает депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек.

Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять возобновление подачи воды в Крым на уступки в переговорах по Донбассу. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, она использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.

"Сегодня днепровская вода перестала быть мощнейшим фактором шантажа российского Крыма. Да, без сомнения, Крым нуждается в улучшении водоснабжения, но это не та ситуация, когда ради подачи воды российская власть пойдет на политические уступки. Так что здесь украинский депутат запрыгнул в отцепившийся от поезда последний вагон", - сказал Бальбек РИА Новости.

По словам депутата, такое заявление "не рассматривалось бы в принципе ни в 2014 году, ни сейчас".

"Если Украина хочет с нами договориться по подаче днепровской воды в Северо-Крымский канал, мы готовы, но за деньги. Не за уступки, не за поблажки, не за признание каких-то украинских интересов — только за деньги, даже если цена будет высока. Если же в Киеве думают, что российскую власть можно "прессануть" днепровской водой, то, видимо, политические аналитики официального Киева занимают не свое место", - заметил собеседник агентства.

По данным властей Крыма, питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. Глава администрации города Елена Проценко сообщала, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах, позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня в этом нет необходимости.