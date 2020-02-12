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В Хабаровске задержан подозреваемый в нападении с ножом на женщин
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РИА Новости

В Хабаровске задержан подозреваемый в нападении с ножом на женщин

10:01 12.02.2020 (обновлено: 12:46 12.02.2020)
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© СК РФЗадержанный по подозрению в нападении на женщин в Хабаровске
Задержанный по подозрению в нападении на женщин в Хабаровске
© СК РФ
ХАБАРОВСК, 12 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на женщин в Хабаровске, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Ранее УМВД сообщало, что нападения совершены 5 и 8 февраля. Пострадали две женщины. С ножевыми ранениями они госпитализированы. Возбуждены уголовные дела, составлен фоторобот подозреваемого.
"Следственными органами ... в порядке статей 91, 92 УПК РФ задержан мужчина (1977 года рождения), подозреваемый в совершении преступлений против личности. По версии следствия, подозреваемый 5 и 8 февраля 2020 года в Индустриальном районе Хабаровска на улице нанес ножевые ранения двум ранее незнакомым женщинам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по месту его жительства проведен обыск, изъяты имеющие значение для дела предметы и вещи, в том числе возможные орудия совершения преступлений, назначены экспертизы.
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По информации СК, подозреваемый напал на абсолютно неизвестных ему женщин из-за мести "прекрасному полу" - одна из знакомых мужчины ранее отвергла его ухаживания.
Отмечается, что в рамках расследования будет проверена причастность злоумышленника к иным преступлениям. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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