Старт для ракеты "Союз" на Восточном не востребован, заявил эксперт

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перенос единственного российского пуска с Перенос единственного российского пуска с Восточного в 2020 году говорит о невостребованности стартового комплекса для ракеты "Союз" на этом космодроме, рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев

"На Восточном стоит седьмой стартовый комплекс для ракеты "Союз". Их очень много. И загрузить новый - очень сложно. Поэтому космодром становится изначально недозагруженным. Построили лишний старт - не нужный, грубо говоря. А дело в том, что рационально не смогли в свое время распределить работы", - сказал он.

Речь идёт о трёх стартовых столах на Плесецке, двух на Байконуре и одном на французском космодроме Куру.

По словам Моисеева, на Восточном нужно было в первую очередь строить стартовый стол для "Ангары" и начинать ее летные испытания.

Ранее Роскосмос сообщил о переносе на 2021 год единственного пуска по российской космической программе на этот год с Восточного - метеорологического аппарата "Метеор-М". Таким образом, в этом году остаются планы только по запуску с космодрома британских спутников OneWeb. Всего - четыре пуска.