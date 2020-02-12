Работа Дэвида Хокни на аукционе в Лондоне опять стала самой дорогой

Картина британского художника, написанная в 1966 году, ушла с молотка за 24,1 миллиона фунтов стерлингов с учетом премиума при эстимейте в 20-30 миллионов. В 2006 году эта же работа была продана всего за 2,9 миллиона. "Всплеск" входит в серию из трех картин, написанных Хокни в конце 60-х годов, еще два полотна - "Маленький всплеск" и "Большой всплеск" - принадлежат лондонскому музею Tate Modern.