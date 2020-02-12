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Работа Дэвида Хокни на аукционе в Лондоне опять стала самой дорогой
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РИА Новости

Работа Дэвида Хокни на аукционе в Лондоне опять стала самой дорогой

10:32 12.02.2020
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© REUTERS / Toby Melville Картина английского художника Дэвида Хокни "Всплеск" на выставке перед аукционом современного искусства Sotheby's
Картина английского художника Дэвида Хокни Всплеск на выставке перед аукционом современного искусства Sotheby's
© REUTERS / Toby Melville
ЛОНДОН, 12 фев – РИА Новости. Топ-лотом вечерних торгов современным искусством Sotheby’s в Лондоне стала работа Дэвида Хокни "Всплеск", сообщил РИА Новости представитель аукционного дома.
Картина британского художника, написанная в 1966 году, ушла с молотка за 24,1 миллиона фунтов стерлингов с учетом премиума при эстимейте в 20-30 миллионов. В 2006 году эта же работа была продана всего за 2,9 миллиона. "Всплеск" входит в серию из трех картин, написанных Хокни в конце 60-х годов, еще два полотна - "Маленький всплеск" и "Большой всплеск" - принадлежат лондонскому музею Tate Modern.
"Резина" Жан-Мишеля Баскии продана почти за 7,5 миллиона при эстимейте в 6-8 миллионов. Замыкает тройку лидеров продаж "Поворачивающаяся фигура" Фрэнсиса Бэкона, проданная за 7 миллионов.
Всего торги принесли почти 94 миллиона фунтов стерлингов,
Дэвид Хокни остается автором самой дорогой проданной при жизни картины. Его "Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)" в 2018 ушел с молотка более чем за 90 миллионов долларов.
Художник Тим Кумаритов у своей картины Сон на выставке Новые городские художники на площадке Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО в Москве.
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