В Гонконге разработали тест на 40 респираторных заболеваний за час

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ученые из Гонконгского политехнического университета разработали систему, которая позволяет за час диагностировать до 40 видов бактерий и вирусов, связанных с респираторными заболеваниями, в том числе Ученые из Гонконгского политехнического университета разработали систему, которая позволяет за час диагностировать до 40 видов бактерий и вирусов, связанных с респираторными заболеваниями, в том числе новый вид коронавируса , сообщает газета South China Morning Post

Ранее сообщалось, что гонконгские ученые разработали также портативный прибор для экспресс-диагностики коронавируса, который, как утверждают разработчики, может поставить диагноз в течение 40 минут.

Как отмечает издание, ожидается, что система поможет докторам сократить время на установление диагноза для пациентов, у которых наблюдаются схожие симптомы. Так, например, новый тип коронавируса и некоторые виды других респираторных заболеваний могут проявляться в очень похожей форме.

"Как правило, существующие тесты могут определить от одного до трех типов бактерий или вирусов за раз. Если вам необходимо проверить 40 патогенов, вам либо нужно будет задействовать 40 человек для проведения теста, или же самому провести его 40 раз", - сообщил представитель университета профессор Теренс Лау Лок-тин.

Для проведения теста необходимо разместить материал в специальном картридже, который затем помещается в прибор для автоматического анализа. Результат будет готов примерно спустя час. Ученые ожидают, что стоимость такого прибора составит несколько сотен гонконгских долларов, в то время как существующие тесты стоят более одной тысячи гонконгских долларов (129 долларов США).