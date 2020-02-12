В Испании погибли двое россиян

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В испанском муниципалитете Дения, провинция Аликанте, на вилле нашли мертвыми двух россиян, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.

Дом принадлежал одному из мужчин. Тела обнаружил сотрудник владельца виллы, который не мог дозвониться до начальника.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газом из-за неисправности газового котла.

Как рассказали в полиции, признаков насильственной смерти, а также взлома не обнаружено.