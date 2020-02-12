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2020-02-12T16:41+0300
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В Испании погибли двое россиян
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РИА Новости

В Испании погибли двое россиян

09:48 12.02.2020 (обновлено: 16:41 12.02.2020)
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© Fotolia / Matthias StoltСотрудник испанской полиции
Сотрудник испанской полиции
© Fotolia / Matthias Stolt
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В испанском муниципалитете Дения, провинция Аликанте, на вилле нашли мертвыми двух россиян, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
Дом принадлежал одному из мужчин. Тела обнаружил сотрудник владельца виллы, который не мог дозвониться до начальника.
По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газом из-за неисправности газового котла.
Как рассказали в полиции, признаков насильственной смерти, а также взлома не обнаружено.
По данным испанских СМИ, погибшие были бизнесменами.
Игорь Галь
3 февраля, 19:05
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
19201071418
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ИспанияВ мире
Популярные комментарии
Убийство замаскированное под несчастный случай. Да-да 2 мужика не поняли что газовый котёл неисправен и поэтому когда один из них упал, второй сидел там же и ждал когда тоже упадёт.
12 февраля, 09:58
КМКостя Магомедов
1700008
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