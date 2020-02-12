Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-12T09:34+0300
https://ria.ru/20200212/1564578426.html
Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/49738/30/497383091_0:219:2778:1782_1036x0_80_0_0_3644bd17e12edb4cc060ac93e9dd8756.jpg
РИА Новости

Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны

09:34 12.02.2020
2723
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдых в Таиланде
Отдых в Таиланде
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Жители сибирских регионов из-за ситуации с коронавирусом меняют отдых в Китае на Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Вьетнам, а большинство переносят отпуск на лето, сообщила журналистам в среду член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Галина Машухова.
"Куда люди направили свое внимание… В основном это та часть мира, где в меньшей степени говорят о коронавирусе. Это Эмираты (ОАЭ), некоторые перебронировались на Таиланд и Вьетнам. Очень большое количество людей просто перебронировали на лето на Турцию и Кипр, решив свой отпуск перенести", - рассказала представитель турорганизаций.
В то же время она отметила, что есть и некая "психологическая остановка", когда люди в целом отменяют свои планы на отдых с выездом в другие государства. Она считает, что от этого может выиграть внутренний туризм.
По словам Машуховой, порядка 50% туристов, ранее планировавших отдохнуть в Китае в январе и феврале, перенесли свой отпуск на лето в другие страны мира. Порядка 30% не отменили свои временные планы на отдых, но сменили Китай на другие страны, а еще около 20% пока не определились со своими дальнейшими планами или временно отказались выезжать из России.
Флаг на здании Центрального банка РФ
10 февраля, 18:33
ЦБ сравнил влияние коронавируса и других эпидемий на мировую экономику
В свою очередь, гендиректор новосибирского международного аэропорта "Толмачево" Евгений Янкилевич сообщил, что в связи с отменой китайского направления прогнозируется небольшое снижение международного пассажиропотока, которое может быть скомпенсировано другими направлениями.
"Доля пассажиропотока китайских рейсов в 2019 году составляла меньше 4% в общем пассажиропотоке, и около 14% в международном пассажиропотоке. Это не такие большие цифры, и для нас наиболее важно, что мы приостановили определенное качество развития маршрутной сети из-за этих событий. Мы постоянно наращивали это направление, рос пассажиропоток, пункты в Китае, а сейчас приостановили. Тем не менее, мы считаем, что эта история вечно продолжаться не будет", - сказал он.
Янкилевич считает, что китайское направление останется одним из перспективных направлений для аэропорта Новосибирска как для выездного туризма, так и для трансфера китайских пассажиров в Европу. Между тем, вынужденно ослабив свои позиции на китайском направлении, аэропорт получил дополнительную возможность нарастить частоту рейсов на российский Дальний Восток.
Флаги России и Японии
9 февраля, 10:17
Россия шесть лет предлагает Японии ввести безвизовый режим
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР, еще более 290 тысяч человек с подозрением на новый тип вируса остаются под медицинским наблюдением. Оба заболевших в РФ уже выписаны. Авиарейсы в Китай отменены.
310020
Обсудить 0
ТуризмРаспространение нового коронавирусаНовости - ТуризмВьетнамКитайОАЭТаиландОбщество
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Форт Фридрихсбург в Калининграде
Калининградские власти: электронные визы должны быть бесплатными
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
Лента новостейМолния