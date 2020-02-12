Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны

НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Жители сибирских регионов из-за ситуации с Жители сибирских регионов из-за ситуации с коронавирусом меняют отдых в Китае на Объединенные Арабские Эмираты , Таиланд и Вьетнам , а большинство переносят отпуск на лето, сообщила журналистам в среду член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Галина Машухова.

"Куда люди направили свое внимание… В основном это та часть мира, где в меньшей степени говорят о коронавирусе. Это Эмираты (ОАЭ), некоторые перебронировались на Таиланд и Вьетнам. Очень большое количество людей просто перебронировали на лето на Турцию и Кипр, решив свой отпуск перенести", - рассказала представитель турорганизаций.

В то же время она отметила, что есть и некая "психологическая остановка", когда люди в целом отменяют свои планы на отдых с выездом в другие государства. Она считает, что от этого может выиграть внутренний туризм.

По словам Машуховой, порядка 50% туристов, ранее планировавших отдохнуть в Китае в январе и феврале, перенесли свой отпуск на лето в другие страны мира. Порядка 30% не отменили свои временные планы на отдых, но сменили Китай на другие страны, а еще около 20% пока не определились со своими дальнейшими планами или временно отказались выезжать из России.

В свою очередь, гендиректор новосибирского международного аэропорта "Толмачево" Евгений Янкилевич сообщил, что в связи с отменой китайского направления прогнозируется небольшое снижение международного пассажиропотока, которое может быть скомпенсировано другими направлениями.

"Доля пассажиропотока китайских рейсов в 2019 году составляла меньше 4% в общем пассажиропотоке, и около 14% в международном пассажиропотоке. Это не такие большие цифры, и для нас наиболее важно, что мы приостановили определенное качество развития маршрутной сети из-за этих событий. Мы постоянно наращивали это направление, рос пассажиропоток, пункты в Китае , а сейчас приостановили. Тем не менее, мы считаем, что эта история вечно продолжаться не будет", - сказал он.

Янкилевич считает, что китайское направление останется одним из перспективных направлений для аэропорта Новосибирска как для выездного туризма, так и для трансфера китайских пассажиров в Европу. Между тем, вынужденно ослабив свои позиции на китайском направлении, аэропорт получил дополнительную возможность нарастить частоту рейсов на российский Дальний Восток.