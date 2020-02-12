Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники московского метро нашли младенца в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.

"Сотрудник метро нашел младенца в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы". Переход не относится к территории Московского метрополитена. На место была вызвана скорая помощь и полиция", - сообщили в пресс-службе.

Следственные органы начали проверку по данному факту, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами по факту обнаружения младенца на западе столицы проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы жители столицы обнаружили на снегу мальчика на вид двух-трех месяцев. Ребенка госпитализировали в одну из детских городских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает.