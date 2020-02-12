Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново выросло до шести

БРЯНСК, 12 фев – РИА Новости. Шесть из 14 пассажиров автобуса, съехавшего в кювет в среду в Ивановской области, обратились за медицинской помощью, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Водитель автобуса марки Fiat, следовавший по маршруту "Иваново - Плес", в районе населенного пункта Бакшеево не справился с управлением и съехал в кювет. Ранее сообщалось о двух госпитализированных.
"На момент ДТП в автобусе были 14 пассажиров. По предварительной информации, на данный момент за медицинской помощью обратились 6 человек, характер травм уточняется", - сказала собеседница.
По ее словам, детей среди пассажиров не было.