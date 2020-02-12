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В подземном переходе в Москве нашли брошенного младенца
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РИА Новости

В подземном переходе в Москве нашли брошенного младенца

09:16 12.02.2020 (обновлено: 13:33 12.02.2020)
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© АГН "Москва"Подземный пешеходный переход
Подземный пешеходный переход
© АГН "Москва"
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудники московского метро нашли младенца в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы", сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.
"Переход не относится к территории Московского метрополитена. На место была вызвана скорая помощь и полиция", — добавил собеседник агентства.
В полиции рассказали, что получили сообщение об обнаружении ребенка в 5:12. Младенец, которому на вид два-три месяца, был завернут в ткань. Полицейские доставили его в больницу, медики проверяют его здоровье и состояние.
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская уточнила, что найденный ребенок — это мальчик. Сейчас он находится в детской больнице имени Сперанского.
"Камеры зафиксировали женщину, ведется розыск", — добавила Ярославская.
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, в свою очередь, рассказала, что мальчик хорошо себя чувствует, его здоровью ничто не угрожает. В больнице он проведет еще несколько дней.
Следственный комитет провел проверку, по итогам которой возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности.
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