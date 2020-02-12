В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном

ДОХА, 12 фев - РИА Новости. ОАЭ поддерживают призывы к деэскалации напряженности в отношениях с Ираном, заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш, слова которого приводит телеканал "Аль-Арабия".
"ОАЭ поддерживают призывы к деэскалации напряженности в отношениях с Ираном и необходимости достигнуть мирного решения", - отметил Гаргаш.
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Но, по словам министра, Иран продолжает "проводить провокационную политику, вмешиваясь в дела соседей по региону", что препятствует процессу урегулирования отношений.
По его мнению, договоренность по ядерной сделке с Ираном провалилась из-за того, что Тегеран не отказался от своей подрывной деятельности, и отказ Ирана от владения ядерным оружием недостаточен.
Ранее за снижение напряженности в отношениях с Ираном после эскалации вокруг Исламской Республики в начале года, связанной с убийством США в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани, высказалась Саудовская Аравия, несмотря на разорванные отношения между Эр-Риядом и Тегераном.
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