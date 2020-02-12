Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Родителей школьников, которые напали на девочку во Родителей школьников, которые напали на девочку во Владивостоке , привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.

Ранее в полиции сообщили, что проверяется сообщение местной жительницы о том, что ее внучка получила телесные повреждения в результате конфликта с одноклассниками. В УМВД по Владивостоку добавили, что девочке 10 лет.

В краевом управлении уточнили, что пострадавшей девять лет.

"Установлено, что причиной конфликта между учащимися третьего, четвертого и пятого классов послужили личные неприязненные отношения... Родители инициаторов конфликта будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сказал собеседник.

По его словам, инспекторы по делам несовершеннолетних провели с учениками беседы, подростки раскаялись и извинились перед школьницей и ее бабушкой.