Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Родителей школьников, которые напали на девочку во Владивостоке, привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.
Ранее в полиции сообщили, что проверяется сообщение местной жительницы о том, что ее внучка получила телесные повреждения в результате конфликта с одноклассниками. В УМВД по Владивостоку добавили, что девочке 10 лет.
В краевом управлении уточнили, что пострадавшей девять лет.
"Установлено, что причиной конфликта между учащимися третьего, четвертого и пятого классов послужили личные неприязненные отношения... Родители инициаторов конфликта будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сказал собеседник.
По его словам, инспекторы по делам несовершеннолетних провели с учениками беседы, подростки раскаялись и извинились перед школьницей и ее бабушкой.
"Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного воздействия к подросткам и их родителям, а также для постановки подростков на профилактический учет", - отметил собеседник.