Названы самые угоняемые автомобили в России

В пятерку также попали Kia Optima, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Hyundai Sonata.

Кроме того, автоворы "любят" премиальный внедорожник Lexus LX и кроссовер Hyundai Tucson.

Как отмечают эксперты, сегмент угоняемых автомобилей ежегодно меняется. Так, несколько лет назад в приоритете у злоумышленников были Range Rover и BMW.