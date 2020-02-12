Названы самые угоняемые автомобили в России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Kia Rio стал лидером по числу угонов среди новых автомобилей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные крупнейших игроков страхового рынка.
В пятерку также попали Kia Optima, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Hyundai Sonata.
Кроме того, автоворы "любят" премиальный внедорожник Lexus LX и кроссовер Hyundai Tucson.
Как отмечают эксперты, сегмент угоняемых автомобилей ежегодно меняется. Так, несколько лет назад в приоритете у злоумышленников были Range Rover и BMW.
14 января, 14:36Названы самые популярные автомобили в России