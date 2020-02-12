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ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия
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РИА Новости

ВВС США закрыли одну из программ по созданию гиперзвукового оружия

08:51 12.02.2020 (обновлено: 12:50 12.02.2020)
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© Public domainКадр компьютерной анимации полета Falcon HTV-2
Кадр компьютерной анимации полета Falcon HTV-2
© Public domain
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Американские ВВС закрыли одну из двух основных программ разработки гиперзвукового оружия, сообщает портал Defense News.
Закрыт проект HCSW — "Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие" (Hypersonic Conventional Strike Weapon). Представитель ВВС Энн Стефанек заявила, что решение связано не с какими-либо техническими проблемами, а с бюджетными ограничениями.
Руководство ВВС решило направить все средства на развитие программы ARRW — "Оружие быстрого реагирования воздушного базирования" (Air-Launched Rapid Response), которая подразумевает разработку системы с уникальным дизайном летательного аппарата.
Первых результатов проекта ARRW ожидают к 2022 году. Обе программы развивала военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.
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Всего в 2021 финансовом году американские ВВС планируют потратить на создание прототипов гиперзвукового оружия 382 миллиона долларов. За год бюджет на эти программы сократился на 194 миллиона.
Президент Дональд Трамп предложил конгрессу выделить в 2021 году 3,2 миллиарда долларов на эти цели. Пока что бюджет профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, с сентября будут принимать временные бюджеты, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым переговорам.
В конце января США заявили о начале разработки средств перехвата гиперзвукового оружия. Ранее Вашингтон удвоил финансирование этих разработок для сокращения отставания от России и Китая.
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ВВС СШАLockheed MartinБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
у сша нет технологий и денег жалко ))) ну ПУтин все украл ))
12 февраля, 09:25
Даша Рудник
450001
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