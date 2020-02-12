В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам

Бытовой конфликт превратился в трагедию: 30 погибших в Таиланде 30 человек стали жертвами стрельбы в Таиланде. 32-летний военный застрелил своего командира и двух сослуживцев в военном лагере. А потом открыл огонь по мирным жителям в торговом центре.