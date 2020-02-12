В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы по автосалону на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в полицию поступил звонок от 59-летнего мужчины о стрельбе на Рязанском проспекте около дома №7д.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу на автомобиле ВАЗ-2115 подъехали неизвестные, один из которых из хулиганских побуждений из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в сторону автосалона", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что в результате стрельбы никто не пострадал, были повреждены пять машин.
Вскоре полицейские обнаружили брошенный ВАЗ в Орехово-Зуевском проезде.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".