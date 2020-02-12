Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T08:35+0300
https://ria.ru/20200212/1564577146.html
Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
https://cdn21.img.ria.ru/images/93824/96/938249624_0:38:799:487_1036x0_80_0_0_cf08f5b2eda0f2625c8a8926c55d6b2d.jpg
РИА Новости

Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды

08:35 12.02.2020
356
© Фото : Аэропорт "Норильск"Аэропорт "Норильск"
Аэропорт Норильск
© Фото : Аэропорт "Норильск"
Аэропорт "Норильск". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Аэропорт Норильска не принимает и не отправляет рейсы из-за погодных условий, сообщается на сайте аэропорта.
Ранее МЧС сообщило, что из-за метели на автодороге краевого значения Норильск – Кайеркан – Алыкель в превентивных целях было введено ограничение движения для всех видов транспорта, кроме технологического.
Согласно данным аэропорта, задержаны рейсы из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Минеральных вод, Хатанги. Из Норильска самолеты также не уходят.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в настоящее время пассажиры двух рейсов авиакомпании "Нордстар" Домодедово-Норильск находятся в аэропорту Красноярска.
"Пассажиры находятся в стерильной зоне. Красноярская транспортная прокуратура контролирует права пассажиров", - сказала РИА Новости официальный представитель прокуратуры Оксана Горбунова.
Она добавила, что, по предварительным данным авиакомпании, вылет из Красноярска запланирован на 14.10 и 14.20 (10.10, 10.20 мск).
Погода в Германии
8 февраля, 14:55
Германия готовится к циклону "Сабина"
000000
Обсудить 0
Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев и Донбасс обменялись информацией о пленных, заявили в ДНР
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Отдых в Таиланде
Планировавшие отдохнуть в Китае сибиряки поедут в другие страны
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделись впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
20:32Митрополит Иларион не исключил новой встречи патриарха с папой
20:29"Радио Свобода" пополнило список СМИ, выполняющих функции иноагентов
Лента новостейМолния