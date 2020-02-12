Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды

КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Аэропорт Аэропорт Норильска не принимает и не отправляет рейсы из-за погодных условий, сообщается на сайте аэропорта.

Ранее МЧС сообщило, что из-за метели на автодороге краевого значения Норильск – Кайеркан – Алыкель в превентивных целях было введено ограничение движения для всех видов транспорта, кроме технологического.

Согласно данным аэропорта, задержаны рейсы из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Минеральных вод, Хатанги. Из Норильска самолеты также не уходят.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в настоящее время пассажиры двух рейсов авиакомпании "Нордстар" Домодедово-Норильск находятся в аэропорту Красноярска.

"Пассажиры находятся в стерильной зоне. Красноярская транспортная прокуратура контролирует права пассажиров", - сказала РИА Новости официальный представитель прокуратуры Оксана Горбунова.