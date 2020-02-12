Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф

Инцидент произошел в конце августа 2019 года. Пассажирское судно "Метеор", выполнявшее рейс по маршруту Березово — Салехард — Мужи и обратно, село на мель на реке Малая Обь в 40 километрах от села Мужи. На борту в тот момент находились 62 пассажира, пострадал 69-летний мужчина. Людей эвакуировали и доставили в Салехард. Было возбуждено уголовное дело.