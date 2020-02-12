Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 фев — РИА Новости. Капитан пассажирского судна "Метеор", севшего на мель на реке Малая Обь в Ямало-Ненецком автономном округе с 62 пассажирами на борту, заплатит 25 тысяч рублей в виде штрафа, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошел в конце августа 2019 года. Пассажирское судно "Метеор", выполнявшее рейс по маршруту Березово — Салехард — Мужи и обратно, село на мель на реке Малая Обь в 40 километрах от села Мужи. На борту в тот момент находились 62 пассажира, пострадал 69-летний мужчина. Людей эвакуировали и доставили в Салехард. Было возбуждено уголовное дело.
24 октября 2019, 15:23Суд Мальме приговорил капитана севшего на мель судна к штрафу
По уточненным данным следствия, старший сменный капитан — сменный механик, управляя теплоходом, неверно выбрал курс и "не обеспечил надлежащее наблюдение", из-за чего "Метеор" и сел на мель. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
"Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора старшему сменному капитану — сменному механику пассажирского судна. <...> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа", — говорится в сообщении.
Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что сумма штрафа составила 25 тысяч рублей.