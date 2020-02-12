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На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
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РИА Новости

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

08:13 12.02.2020
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкБерни Сандерс
Берни Сандерс
© РИА Новости / Никита Шохов
Перейти в фотобанк
Берни Сандерс. Архивное фото
МАНЧЕСТЕР (штат Нью-Гэмпшир, США), 12 фев - РИА Новости. Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
Как свидетельствуют результаты с 90% участков для голосования, ему отдали предпочтение около 26% избирателей (свыше 70 тысяч человек).
Сенатор Берни Сандерс
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Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ
На втором месте с 24,4% финишировал Пит Буттиджич, на третьем – сенатор Эми Клобушар (19,8%). Четвертое место заняла сенатор Элизабет Уоррен (9,3%), а пятое – лидер соцопросов бывший вице-президент Джо Байден (8,4%).
Несмотря на неполные данные голосования, эксперты и ведущие американские СМИ прогнозируют, что принципиально ситуация не изменится и победитель уже определен.
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Берни СандерсНью-ГэмпширСШАВ мире
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