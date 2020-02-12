На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

МАНЧЕСТЕР (штат Нью-Гэмпшир, США), 12 фев - РИА Новости. Сенатор Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир

Как свидетельствуют результаты с 90% участков для голосования, ему отдали предпочтение около 26% избирателей (свыше 70 тысяч человек).

На втором месте с 24,4% финишировал Пит Буттиджич, на третьем – сенатор Эми Клобушар (19,8%). Четвертое место заняла сенатор Элизабет Уоррен (9,3%), а пятое – лидер соцопросов бывший вице-президент Джо Байден (8,4%).