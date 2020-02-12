Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами

АШХАБАД, 12 фев - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов озаботился здоровьем детей, подростков и людей разных возрастов, проводящих много времени с гаджетами, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
В ходе ежегодной встречи с депутатами туркменского парламента глава государства отметил, что с развитием современных, компьютерных и информационных систем дети и подростки, а также люди разных возрастов проводят много времени за компьютерами, телефонами или планшетами.
"Это ведёт к тому, что человек мало двигается и находится в состоянии гиподинамии. Подобный образ жизни отражается на зрении человека, он тучнеет, возникают и другие проблемы со здоровьем. Решение этого вопроса является неотложной задачей государства и всего общества", - заявил туркменский лидер, выступая перед парламентариями.
Решение этой проблемы Бердымухамедов видит в "повышении эффективности привлечения детей и подростков к занятиям различными видами спорта, воспитывающим в них способности и стремление к знаниям, в том числе и к занятиям подвижными национальными играми".
7 декабря 2019, 07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
Президент призвал правительство повышать уровень разъяснительной и просветительской работы, связанной с формированием здорового образа жизни, правильного питания, занятием спортом, воспитанием любви к национальной культуре.
"Это задача эпохальной значимости.... Считаю, что по данному вопросу было бы целесообразным изучение опыта других государств и, в случае необходимости, внесение в наши законы положений, отвечающих нашим национальным принципам", - заявил президент Туркменистана.