Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами

В ходе ежегодной встречи с депутатами туркменского парламента глава государства отметил, что с развитием современных, компьютерных и информационных систем дети и подростки, а также люди разных возрастов проводят много времени за компьютерами, телефонами или планшетами.

"Это ведёт к тому, что человек мало двигается и находится в состоянии гиподинамии. Подобный образ жизни отражается на зрении человека, он тучнеет, возникают и другие проблемы со здоровьем. Решение этого вопроса является неотложной задачей государства и всего общества", - заявил туркменский лидер, выступая перед парламентариями.

Решение этой проблемы Бердымухамедов видит в "повышении эффективности привлечения детей и подростков к занятиям различными видами спорта, воспитывающим в них способности и стремление к знаниям, в том числе и к занятиям подвижными национальными играми".

Президент призвал правительство повышать уровень разъяснительной и просветительской работы, связанной с формированием здорового образа жизни, правильного питания, занятием спортом, воспитанием любви к национальной культуре.