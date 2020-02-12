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Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
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РИА Новости

Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока

08:09 12.02.2020 (обновлено: 13:28 12.02.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудница на производственной линии по упаковке молока
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудница на производственной линии по упаковке молока. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать его полноценной заменой.
"Напитки из сои, кокоса, орехов — это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и переходить на растительное", — отмечают эксперты.
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Роскачество напоминает, что растительные напитки попадают только под действие общего для всех пищевых продуктов техрегламента "О безопасности пищевой продукции", поэтому фактически любая соответствующая ему продукция может попасть на полки магазинов.
Говоря о преимуществах растительных напитков, эксперты указывают прежде всего на высокое содержание в них витаминов: в частности, витамины группы В благотворно влияют на нервную систему, а за счет витаминов группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия, некоторые виды "немолочного молока" полезны для кожи, способствуют укреплению ногтей и волос. Растительный белок в соевом напитке хорошо усваивается и содержит множество аминокислот, а в гречневом молоке нет глютена, что важно для людей с его непереносимостью, отмечают в Роскачестве.
Между тем такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, хотя некоторые из них в разы жирнее традиционного. Орехи — один из сильнейших аллергенов, поэтому напитки на их основе могут вызвать пищевую непереносимость, предупреждают эксперты.
Роскачество рекомендует внимательно изучить состав растительных напитков, так как они могут содержать растительные масла, которые не всегда полезны. "Но главное — производители часто добавляют сахар, на вред которого указывают как зарубежные, так и отечественные эксперты", — заключили в организации.
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