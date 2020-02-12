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Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
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РИА Новости

Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде

08:00 12.02.2020 (обновлено: 08:54 12.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 12 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, преодолевающий расстояние в 5 тысяч километров от Магадана до Иркутска на велосипеде, решил проехать 700 километров пути на поезде, так как у него 18 марта заканчивается российская виза.
В декабре 2018 года испанец на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем - на родине, в испанской Сарагосе. В 2019-м испанец снова вернулся в Магадан и начал свое путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно. Несколько раз испанец вынужден был останавливаться в поселках из-за аномально низких температур, столбик термометра опускался до минус 62 градусов.
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе Колыма
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У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
"Мне очень понравилось преодолевать этот маршрут от Магадана до Якутска. Везде мне помогали, я познакомился с очень хорошими людьми. Но я столкнулся с морозами, которых не ожидал. Так что путешествие на этом этапе затянулось. А 18 марта у меня заканчивается российская виза. Так что в 120 километрах от Якутска я сажусь на поезд и еду в амурский Невер, это примерно 700 километров. Такое решение мне пришлось принять, чтобы уложиться в сроки", - рассказал РИА Новости сам путешественник.
Он уточнил, что сразу же по прибытии в Невер продолжит свой велопробег до Иркутска. Ему останется преодолеть еще почти две тысячи километров.
Велосипед
27 декабря 2019, 03:55Туризм
Едва не замерзший на Колыме велотурист-испанец вновь поехал в Иркутск
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ТуризмНовости - ТуризмХосе Андрес Абьян ПахаресИркутскЯкутияМагаданОбщество
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