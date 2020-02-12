Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде

МАГАДАН, 12 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Испанский путешественник Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес , преодолевающий расстояние в 5 тысяч километров от Магадана до Иркутска на велосипеде, решил проехать 700 километров пути на поезде, так как у него 18 марта заканчивается российская виза.

В декабре 2018 года испанец на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем - на родине, в испанской Сарагосе. В 2019-м испанец снова вернулся в Магадан и начал свое путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно. Несколько раз испанец вынужден был останавливаться в поселках из-за аномально низких температур, столбик термометра опускался до минус 62 градусов.

"Мне очень понравилось преодолевать этот маршрут от Магадана до Якутска. Везде мне помогали, я познакомился с очень хорошими людьми. Но я столкнулся с морозами, которых не ожидал. Так что путешествие на этом этапе затянулось. А 18 марта у меня заканчивается российская виза. Так что в 120 километрах от Якутска я сажусь на поезд и еду в амурский Невер, это примерно 700 километров. Такое решение мне пришлось принять, чтобы уложиться в сроки", - рассказал РИА Новости сам путешественник.