Британка приняла злокачественную опухоль за беременность

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Жительница Жительница Великобритании Кэти Холмс приняла злокачественную шестикилограммовую опухоль за беременность, об этом сообщает газета The Sun

Девушка впервые почувствовала недомогание в сентябре 2016 года, когда работала в ночную смену на автозаправке. Ее мучили рвота, головокружение и сильные боли в животе. Врачи предположили, что у девушки гастроэнтерит и прописали ей лекарства.

Холмс регулярно посещала больницу с жалобами, но ей просто выдавали таблетки. Тем временем женщина заметила, что у нее начал расти и округляться живот, после чего она предположила, что беременна.

В декабре 2016 года Холмс почувствовала сильную боль в животе. Она немедленно обратилась в больницу, где ей сделали УЗИ. Обследование выявило в ее яичнике шестикилограммовую опухоль.

Врачи провели Холмс операцию по удалению опухоли и одного яичника. Анализы показали, что киста содержала раковые ткани. Благодаря своевременному лечению врачи предотвратили распространение раковых клеток.

Сейчас здоровье Холмс полностью восстановилось. Несмотря на опасения по поводу рождения детей, в апреле 2018 года девушка родила здоровую дочь.