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В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе
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РИА Новости

В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе

07:03 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 фев - РИА Новости. Остававшиеся в больницах Новокузнецка Кемеровской области дети-сноубордисты, попавшие 7 февраля в ДТП на кузбасской трассе, выписаны и в четверг утром улетают в Магадан, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду сноубордистов из Магадана, попал в ДТП на трассе в Кемеровской области, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. В автобусе находилось 8 детей в возрасте 12-14 лет и их тренер. Семь пассажиров были доставлены в медучреждение на обследование. Виновник аварии погиб. Трое спортсменов вернулись домой в Магадан в понедельник.
"Вчера две девочки из горбольницы №1 Новокузнецка выписаны, а сегодня - три мальчика из горбольницы №29 (Новокузнецка- ред.). Завтра утром самолетом из Новосибирска они улетают в Магадан", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Вчера, 22:27
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МагаданКемеровская областьПроисшествия
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