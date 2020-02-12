В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе

Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду сноубордистов из Магадана, попал в ДТП на трассе в Кемеровской области, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. В автобусе находилось 8 детей в возрасте 12-14 лет и их тренер. Семь пассажиров были доставлены в медучреждение на обследование. Виновник аварии погиб. Трое спортсменов вернулись домой в Магадан в понедельник.