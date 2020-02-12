В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе

КЕМЕРОВО, 12 фев - РИА Новости. Остававшиеся в больницах Новокузнецка Кемеровской области дети-сноубордисты, попавшие 7 февраля в ДТП на кузбасской трассе, выписаны и в четверг утром улетают в Магадан, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду сноубордистов из Магадана, попал в ДТП на трассе в Кемеровской области, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. В автобусе находилось 8 детей в возрасте 12-14 лет и их тренер. Семь пассажиров были доставлены в медучреждение на обследование. Виновник аварии погиб. Трое спортсменов вернулись домой в Магадан в понедельник.
"Вчера две девочки из горбольницы №1 Новокузнецка выписаны, а сегодня - три мальчика из горбольницы №29 (Новокузнецка- ред.). Завтра утром самолетом из Новосибирска они улетают в Магадан", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра.