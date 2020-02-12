В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

Гражданин Китая Ван Юньбинь после выписки из Забайкальской краевой инфекционной больницы в Чите

ЧИТА, 12 фев — РИА Новости. Медики забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Медики забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса

"С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам <...> он получил", — сообщил главврач Сергей Юрчук.

Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите.

В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР. Первого отпустили из больницы накануне.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.

По данным на 12 февраля, в Китае зафиксировали 44 653 подтвержденных случая заболевания, умерли 1113 человек.

Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян.