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В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
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РИА Новости

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

06:37 12.02.2020 (обновлено: 10:03 12.02.2020)
30435
© Фото : официальный портал Забайкальского краяГражданин Китая Ван Юньбинь после выписки из Забайкальской краевой инфекционной больницы в Чите
Гражданин Китая Ван Юньбинь после выписки из Забайкальской краевой инфекционной больницы в Чите
© Фото : официальный портал Забайкальского края
ЧИТА, 12 фев — РИА Новости. Медики забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса.

"С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий согласно стандартам <...> он получил", — сообщил главврач Сергей Юрчук.

Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите.
В России зарегистрированы два случая заболевания новым вирусом — в Тюменской области и Забайкалье, оба заразившиеся — из КНР. Первого отпустили из больницы накануне.
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Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ 11 февраля дала название COVID-2019.
По данным на 12 февраля, в Китае зафиксировали 44 653 подтвержденных случая заболевания, умерли 1113 человек.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян.
Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаКитайЧитаОбщество
Популярные комментарии
Замечательно!!! Российские врачи с блеском справились с трудной задачей. Если двоих вылечили - значит и остальным помогут. Надеюсь что образцы антител были собраны для анализа и дальнейшей разработки сыворотки и переданы коллегам в КНР. Счёт идёт на секунды - в опасности тысячи людей. Очевидно, что вирус был смоделирован как биологическое оружие против КНР - он запрограммирован на китайскую ДНК. Кто стоит за этим актом геноцида покажет время. Хотя и так всё ясно.
12 февраля, 07:20
Пророк Отечества
1970007
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