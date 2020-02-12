Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди

Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов

© AP Photo / David J. Phillip Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов

МАНЧЕСТЕР (США), 12 фев - РИА Новости. Бывший вице-президент США Бывший вице-президент США Джо Байден , который добивается выдвижения единым кандидатом от Демократической партии для участия во всеобщих выборах, заявил, что вся борьба еще впереди и выиграть ее можно будет только при поддержке цветного населения страны.

Байден, который все еще является фаворитом президентской гонки среди демократов, на выборах 3 февраля в Айове занял лишь четвертое место, а на праймериз в Нью-Гэмпшире 11 февраля – пятое. Не дожидаясь итогов голосования в этом штате, политик улетел в Южную Каролину, которая считается одним из его оплотов ("огненной стеной").

"Вы не можете стать номинантом от демократов, не можете выиграть всеобщие выборы, если вы не получите подавляющую поддержку от черных и коричневых избирателей. Это абсолютный факт", - заявил Байден, выступая в Южной Каролине.

Он напомнил, что именно такая ситуация в свое время была у демократов Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы.

Байден также отметил, что пока первичные партийные выборы проводились лишь в двух небольших штатах – в Айове и Нью-Гэмпшире и более 99% афро- и латиноамериканцев в стране еще не голосовали.

"Надеюсь, вы меня любите так же, как и я вас… Это только начало!" - добавил бывший вице-президент, намекая на то, что он не собирается выходить из борьбы и планирует победить на следующих праймериз.

Следующие выборы пройдут 22 февраля в Неваде (в форме кокусов, будут распределены 36 делегатов), а затем 29 февраля в Южной Каролине (в форме праймериз 54 делегата). Эти два штата имеют важное значение в связи с тем, что там проживает большое число латиноамериканцев и афроамериканцев, которые в основном поддерживают демократов (в Нью-Гэмпшире подавляющее число избирателей белые). Соответственно, результаты в этих штатах дадут еще большее представление о шансах кандидатов на победу во внутрипартийной борьбе.