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Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди
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РИА Новости

Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди

06:18 12.02.2020
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© AP Photo / David J. PhillipКандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов
Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов
© AP Photo / David J. Phillip
МАНЧЕСТЕР (США), 12 фев - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден, который добивается выдвижения единым кандидатом от Демократической партии для участия во всеобщих выборах, заявил, что вся борьба еще впереди и выиграть ее можно будет только при поддержке цветного населения страны.
Байден, который все еще является фаворитом президентской гонки среди демократов, на выборах 3 февраля в Айове занял лишь четвертое место, а на праймериз в Нью-Гэмпшире 11 февраля – пятое. Не дожидаясь итогов голосования в этом штате, политик улетел в Южную Каролину, которая считается одним из его оплотов ("огненной стеной").
"Вы не можете стать номинантом от демократов, не можете выиграть всеобщие выборы, если вы не получите подавляющую поддержку от черных и коричневых избирателей. Это абсолютный факт", - заявил Байден, выступая в Южной Каролине.
Он напомнил, что именно такая ситуация в свое время была у демократов Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы.
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова
7 февраля, 12:54Сказано в эфире
Эксперт об итогах кокусов в Айове: у Джо Байдена – проблемы Кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич победил на кокусах в штате Айова, считавшийся фаворитом Джо Байден только четвертый. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин прокомментировал этап президентской гонки.
Байден также отметил, что пока первичные партийные выборы проводились лишь в двух небольших штатах – в Айове и Нью-Гэмпшире и более 99% афро- и латиноамериканцев в стране еще не голосовали.
"Надеюсь, вы меня любите так же, как и я вас… Это только начало!" - добавил бывший вице-президент, намекая на то, что он не собирается выходить из борьбы и планирует победить на следующих праймериз.
Следующие выборы пройдут 22 февраля в Неваде (в форме кокусов, будут распределены 36 делегатов), а затем 29 февраля в Южной Каролине (в форме праймериз 54 делегата). Эти два штата имеют важное значение в связи с тем, что там проживает большое число латиноамериканцев и афроамериканцев, которые в основном поддерживают демократов (в Нью-Гэмпшире подавляющее число избирателей белые). Соответственно, результаты в этих штатах дадут еще большее представление о шансах кандидатов на победу во внутрипартийной борьбе.
Праймериз являются этапом борьбы за голоса делегатов съезда, на котором в июле выберут единого кандидата от Демократической партии. Этот политик в ноябре станет соперником Трампа на всеобщих выборах президента США. Для победы на съезде нужны голоса как минимум 1990 делегатов.
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
3 февраля, 16:27
Экс-генпрокурор Украины заявил о вмешательстве Байдена в его работу
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