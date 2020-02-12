Студента из Китая выписали после карантина в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Студента из Студента из Китая , который учится в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), выписали из карантинного корпуса, сообщил РИА Новости проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.

Ранее сообщалось, что китайские студенты ДВФУ, вернувшись с каникул во Владивосток, пройдут карантинный контроль из-за ситуации с коронавирусом. Благополучно прошли карантин и выписались два профессора из Китая и четыре студента.

"Выписали ещё одного студента из Китая, в карантинном корпусе университета остались четыре человека", - сообщил Олег Пак.

Он добавил, что все они чувствуют себя хорошо, карантин у студентов заканчивается 15 февраля.

"Каникулы у студентов из Китая продлены до 1 марта, прибывшие будут поступать на карантин", - сказал собеседник агентства.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Официальным названием нового коронавируса из Китая, как заявил гендиректор ВОЗ, стало Covid-2019.