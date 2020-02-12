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Студента из Китая выписали после карантина в ДВФУ
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РИА Новости

Студента из Китая выписали после карантина в ДВФУ

06:17 12.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета
Здание Дальневосточного федерального университета
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Студента из Китая, который учится в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), выписали из карантинного корпуса, сообщил РИА Новости проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.
Ранее сообщалось, что китайские студенты ДВФУ, вернувшись с каникул во Владивосток, пройдут карантинный контроль из-за ситуации с коронавирусом. Благополучно прошли карантин и выписались два профессора из Китая и четыре студента.
"Выписали ещё одного студента из Китая, в карантинном корпусе университета остались четыре человека", - сообщил Олег Пак.
Он добавил, что все они чувствуют себя хорошо, карантин у студентов заканчивается 15 февраля.
"Каникулы у студентов из Китая продлены до 1 марта, прибывшие будут поступать на карантин", - сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Официальным названием нового коронавируса из Китая, как заявил гендиректор ВОЗ, стало Covid-2019.
К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения достигло 44,6 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаДальневосточный федеральный университетКитайВладивостокОбщество
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