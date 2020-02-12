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В ГИБДД назвали число детей, пострадавших в ДТП в Москве в 2019 году
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РИА Новости

В ГИБДД назвали число детей, пострадавших в ДТП в Москве в 2019 году

06:05 12.02.2020 (обновлено: 10:11 12.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почти одна тысяча аварий с детьми произошла в Москве в 2019 году, в них пострадали 927 несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"С участием детей за 2019 год зарегистрировано 865 ДТП, в результате которых пять детей погибли и 927 несовершеннолетних участников дорожного движения получили ранения", - уточнили в ведомстве.
Всего в Москве за 2019 год произошло порядка 9,3 тысячи аварий (почти 9,2 тысячи в 2018 году), при которых 443 человека погибли (465 в 2018 году), более 10,7 тысячи пострадали (около 10,5 тысячи в 2018 году).
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