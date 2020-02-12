В ГИБДД назвали число детей, пострадавших в ДТП в Москве в 2019 году

"С участием детей за 2019 год зарегистрировано 865 ДТП, в результате которых пять детей погибли и 927 несовершеннолетних участников дорожного движения получили ранения", - уточнили в ведомстве.

Всего в Москве за 2019 год произошло порядка 9,3 тысячи аварий (почти 9,2 тысячи в 2018 году), при которых 443 человека погибли (465 в 2018 году), более 10,7 тысячи пострадали (около 10,5 тысячи в 2018 году).