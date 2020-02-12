Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации

Утром в среду минздрав Японии сообщил о 40 новых заболевших COVID-19, из них 39 человек – с круизного судна Diamond Princess. Один человек – сотрудник карантинной службы. Как сообщило министерство здравоохранения, он принимал все необходимые меры безопасности, но не был одет в защитный костюм и очки. Таким образом новая коронавирусная инфекция в Японии выявлена у 203 человек, 174 из которых - пассажиры лайнера.