Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации

ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Двое из ранее выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на круизном судне Diamond Princess в Японии находятся в реанимации, еще два человека нуждаются в принудительной подаче кислорода, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
Утром в среду минздрав Японии сообщил о 40 новых заболевших COVID-19, из них 39 человек – с круизного судна Diamond Princess. Один человек – сотрудник карантинной службы. Как сообщило министерство здравоохранения, он принимал все необходимые меры безопасности, но не был одет в защитный костюм и очки. Таким образом новая коронавирусная инфекция в Японии выявлена у 203 человек, 174 из которых - пассажиры лайнера.
Среди вновь заболевших впервые в Японии вирус был обнаружен у пациента младше 20 лет.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР, еще более 20 тысяч человек с подозрением на новый тип вируса остаются под медицинским наблюдением.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса