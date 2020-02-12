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В Грозном объявили конкурс на замещение должности мэра
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РИА Новости

В Грозном объявили конкурс на замещение должности мэра

05:26 12.02.2020
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 фев – РИА Новости. Грозненская городская Дума объявила конкурс на замещение должности мэра столицы Чечни, приняв досрочную отставку бывшего градоначальника Ибрагима Закриева, сообщил председатель Гордумы Заур Хизриев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства республики.
"Я созвал внеочередное заседание Грозненской городской думы. Согласно уставу города, был принят проект решения о назначении временно исполняющего обязанности мэра города Грозного. На эту должность депутатами поддержана кандидатура Исы Хаджимурадова. Здесь же, городскими законодателями был принят проект решения о проведении конкурса на замещение должности мэра города Грозного", - написал Хизриев в своем Instagram.
Иса Хаджимурадов с 2019 года является первым заместителем мэра Грозного. До этого возглавлял департамент внешних связей правительства региона, был депутатом парламента Чечни.
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Чеченская республикаГрозныйПолитика
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