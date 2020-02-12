В Грозном объявили конкурс на замещение должности мэра

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении Ибрагима Закриева руководителем администрации главы и правительства республики.

Иса Хаджимурадов с 2019 года является первым заместителем мэра Грозного. До этого возглавлял департамент внешних связей правительства региона, был депутатом парламента Чечни.