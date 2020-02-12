Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек

Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге

ПЕКИН, 12 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 44,6 тысячи, из них 1113 человек скончались, 4740 излечились, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось о более чем 42,6 тысячи заболевших, из которых 1016 скончались и 3996 выздоровели и выписаны из больниц.

"По состоянию на полночь 11 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 44653 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 38800 человек (8204 человека находятся в тяжелом состоянии), 4740 человек выписаны из больниц и 1113 скончались ", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 49 случаев заражения (из них 1 человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (1 из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (1 из них выздоровел).

В настоящее время еще более 185 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки выявлены 2015 новых случаев заражения, из больниц выписали 744 человека, скончались 97 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 871 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.