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2020-02-12T05:23+0300
https://ria.ru/20200212/1564575417.html
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек
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РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек

05:23 12.02.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 12 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 44,6 тысячи, из них 1113 человек скончались, 4740 излечились, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Днем ранее официально сообщалось о более чем 42,6 тысячи заболевших, из которых 1016 скончались и 3996 выздоровели и выписаны из больниц.
"По состоянию на полночь 11 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 44653 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 38800 человек (8204 человека находятся в тяжелом состоянии), 4740 человек выписаны из больниц и 1113 скончались ", - говорится в сообщении госкомитета.
Отдельно в Гонконге выявлены 49 случаев заражения (из них 1 человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (1 из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (1 из них выздоровел).
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В настоящее время еще более 185 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
За последние сутки выявлены 2015 новых случаев заражения, из больниц выписали 744 человека, скончались 97 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 871 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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