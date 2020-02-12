Медсестры госпиталя в Ухане устроили танцы для больных коронавирусом

Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Медики одного из временных госпиталей для лечения Медики одного из временных госпиталей для лечения коронавируса в городе Ухань решили немного порадовать залежавшихся на койках пациентов и устроили столь любимые в Китае "площадные танцы" прямо в госпитале, видео быстро распространилось в СМИ и соцсетях, вызвав крайне положительные отклики людей со всего Китая.

Две медсестры, одетые в защитные костюмы, очки, маски и перчатки в понедельник решили немного разрядить больничную атмосферу, включили музыку и под бойкие ритмы китайских песен начали танцевать, пациенты себя долго ждать не заставили, и через некоторое время десятки женщин, кто в пуховиках, кто в пижамах, кто в халатах стали подтанцовывать на заднем плане.

Как рассказала одна из медсестер по имени Чэнь Сяоянь информационном порталу "Чжунсиньван", они с коллегой хотели разрядить атмосферу, привлечь пациентов, заставить их встать с коек и немного размяться, чтобы у них поднялось настроение для борьбы с болезнью.

Хотя пациенты в этом госпитале и заражены коронавирусом, болезнь у них протекает в легкой форме, поэтому простые физические упражнения и танцы только на пользу.

Девушка под ником "Абу", которая проходит лечение в госпитале "Фанцан", сняла танцы на телефон и загрузила в интернет, она написала, что "музыка и танцы возвращают давно людям потерянные улыбки".

Девушка рассказала медиа-платформе Dahe, что в тот момент чувствовала себя журналистом, который записывает историю борьбы с коронавирусом на видео, отметив, что хочет, "чтобы как можно больше людей увидели вклад этих самоотверженных медиков".

Она также рассказала, что в понедельник после того, как пациенты поели, одна из медсестер встала и сказала всем: "давайте двигаться вместе". По словам "Абу", медсестра танцевала достаточно профессионально и красиво, хотя на ней и была тяжелая защитная одежда. Она отметила, что пациенты хоть и танцевали вместе, но старались держаться на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга в рамках мер безопасности.

По ее словам, чаще всего из колонок звучат какие-то объявления для медицинских работников или пациентов, поэтому, услышав музыку, она прослезилась.

"Абу" также сообщила, что после танцев пациенты еще долго улыбались, разговаривали друг с другом, смеялись, стали звучать оптимистичные слова о скорой победе над болезнью