Сенатор Беннет выйдет из предвыборной гонки в США

"Я думаю, нам целесообразно завершить кампанию сегодня вечером", - заявил Беннет, выступление которого транслировал в Twitter телеканал ABC.

Первые результаты с избирательных участков, часть из которых закрылась в 19:00 (03:00 мск), свидетельствуют, что на праймериз в штате Нью-Гэмпшир лидируют Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар.