Роспотребнадзор напомнил о вреде снюса для здоровья

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил об опасности развития никотиновой зависимости и рака из-за употребления снюса, который ошибочно считают безвредным.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф.
"Безвредность снюса - опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре предупредили, что пользователи бездымного табака получают в десятки раз больше никотина, чем курильщики сигарет.
Кроме того, при употреблении снюса мгновенно формируется никотиновая зависимость, а отказ от использования никотиносодержащей смеси - более тяжелый процесс, чем отказ от курения.
В ведомстве напоминают, что последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне опасны. Практически все подростки, попробовавшие снюс, становятся курильщиками в течение четырех лет.