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Роспотребнадзор напомнил о вреде снюса для здоровья
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РИА Новости

Роспотребнадзор напомнил о вреде снюса для здоровья

05:01 12.02.2020 (обновлено: 05:57 12.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Павильон по продаже сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил об опасности развития никотиновой зависимости и рака из-за употребления снюса, который ошибочно считают безвредным.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф.

"Безвредность снюса - опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака легких", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре предупредили, что пользователи бездымного табака получают в десятки раз больше никотина, чем курильщики сигарет.
Кроме того, при употреблении снюса мгновенно формируется никотиновая зависимость, а отказ от использования никотиносодержащей смеси - более тяжелый процесс, чем отказ от курения.
В ведомстве напоминают, что последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне опасны. Практически все подростки, попробовавшие снюс, становятся курильщиками в течение четырех лет.
Продажа сигарет
6 февраля, 19:08Новости Подмосковья
В Московской области запретили продавать снюс детям и подросткам
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
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