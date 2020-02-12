В Испании нашли пещеру со следами древней резни

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В испанских Пиренеях археологи обнаружили пещеру с останками людей, жестоко убитых около 7,3 тысячи лет назад. Соответствующий отчет опубликован в журнале Nature

Находка была сделана в пещере под названием Эль-Трокс в испанской провинции Уэска. Всего ученые обнаружили останки 13 человек, при этом, по их мнению, они умерли не в одно время, а с разницей приблизительно в тысячу лет.

Археологи исследовали останки группы из девяти человек, включая пятерых взрослых и четверых детей, погибших раньше остальных. Радиоуглеродное датирование показало, что их смерть наступила в период между 5325 и 5067 годами до нашей эры.

Специалисты обнаружили на останках следы попаданий стрел и ударов тупыми предметами, что позволило им сделать вывод о том, что люди стали жертвами расправы.