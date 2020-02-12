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РИА Наука
2020-02-12T11:38+0300
https://ria.ru/20200212/1564575210.html
В Испании нашли пещеру со следами древней резни
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РИА Новости

В Испании нашли пещеру со следами древней резни

04:58 12.02.2020 (обновлено: 11:38 12.02.2020)
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© Фото : H. Arcusa MagallónМесто расположения пещеры Эль-Трокс в испанской провинции Уэска
Место расположения пещеры Эль-Трокс в испанской провинции Уэска
© Фото : H. Arcusa Magallón
Место расположения пещеры Эль-Трокс в испанской провинции Уэска
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В испанских Пиренеях археологи обнаружили пещеру с останками людей, жестоко убитых около 7,3 тысячи лет назад. Соответствующий отчет опубликован в журнале Nature.
Находка была сделана в пещере под названием Эль-Трокс в испанской провинции Уэска. Всего ученые обнаружили останки 13 человек, при этом, по их мнению, они умерли не в одно время, а с разницей приблизительно в тысячу лет.
© Фото : T. Schuerch; micro-CT images: G. Schulz using a Phoenix nanotome®mФрагменты костей с повреждениями, найденные в пещере Эль-Трокс
Фрагменты костей с повреждениями, найденные в пещере Эль-Трокс
© Фото : T. Schuerch; micro-CT images: G. Schulz using a Phoenix nanotome®m
Фрагменты костей с повреждениями, найденные в пещере Эль-Трокс
Археологи исследовали останки группы из девяти человек, включая пятерых взрослых и четверых детей, погибших раньше остальных. Радиоуглеродное датирование показало, что их смерть наступила в период между 5325 и 5067 годами до нашей эры.
Специалисты обнаружили на останках следы попаданий стрел и ударов тупыми предметами, что позволило им сделать вывод о том, что люди стали жертвами расправы.
Археологи предположили, что причиной гибели группы стала конкуренция за ресурсы. В отчете говорится, что резня в Эль-Троксе не имеет археологических аналогов ни в Испании, ни в остальной Европе.
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